كانسيلو: أنا هلالي.. وأعرف وجهتي

أوضح البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أنه يعرف ما يريده خلال الفترة المقبلة، دون أن يكشف عن وجهته في الموسم الجديد، خلال حديثه إلى وسائل الإعلام، الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كانسيلو، حسبما نقلته صحيفة «سبورت» الإسبانية: «هناك احتمالاتٌ دائمةٌ. ما أريد قوله: أنا لاعبٌ هلالي، والآن معارٌ إلى برشلونة».

وأضاف: «في كرة القدم يحدث كل شيءٍ. سأستمر بالعمل. أعرف ما الذي أريده للموسم المقبل، لكن لن أخبركم به. ما سأقوله: إنني سأواصل القتال مع النادي الكاتالوني».

وكانت صحيفة «سبورت»، أوردت 24 مارس الماضي، أن الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، أعطى إدارة ناديه الضوء الأخضر لتحويل إعارة كانسيلو من الهلال إلى انتقالٍ دائمٍ.

وانضم اللاعب «31 عامًا» إلى صفوف الفريق الكاتالوني خلال «الميركاتو الشتوي» الماضي على سبيل الإعارة من الهلال السعودي إلى نهاية الموسم الجاري.

وطبقًا للصحيفة الإسبانية، يرغب المدرب الألماني في استمرار كانسيلو، لأنه قدَّم الإضافة المرجوَّة منه، مضيفةً أن إدارة برشلونة تجاوبت مع طلب فليك، لكنها اشترطت على الظهير البرتغالي أن يفسخ عقده مع الهلال، وينضم إلى صفوفها بصيغة انتقالٍ حرٍّ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترى إدارة برشلونة، طبقًا لصحيفة «سبورت»، أن الطريقة الوحيدة التي سيكون فيها التعاقد مع كانسيلو منطقيًّا، هي من خلال تسجيله بصورةٍ مجانيةٍ، نظرًا للظروف المالية المحيطة بالنادي، مبينةً أنها ستقدم عرضًا لمدة عامين للنجم البرتغالي حال انضمامه إلى صفوف «البلوجرانا» الصيف المقبل.

وتبقَّى عامٌ واحدٌ على عقد كانسيلو مع الهلال، إذ ينتهي في يونيو 2027، بعد انتقاله إلى الأزرق العاصمي أغسطس 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو.

وخاض كانسيلو عشر مبارياتٍ بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، منها سبعٌ ضمن منافسات الدوري الإسباني، واثنتان في دوري أبطال أوروبا، وثلاثٌ لحساب كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفًا، وصنع ثلاثةً، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، العالمي.

أما مع الهلال فقد لعب 45 مواجهةً، وأحرز ثلاثة أهدافٍ، وصنع 14.