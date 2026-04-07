الأهلي.. عضلة إيبانيز سليمة من التمزق

أثبتت الفحوصات الطبية، التي خضع لها البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عدم وجود تمزق في العضلة الخلفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ قرار مشاركة إيبانيز أمام الفيحاء في المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، الأربعاء، بيد الألماني ماتياس يايسله.

واضطر يايسله إلى استبدال إيبانيز أمام ضمك في الجولة الماضية، بعد أن شعر بآلام في العضلة، عقب مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الماضية ضمن أيام «فيفا».

ومن المنتظر أن يغادر لاعبو الفريق مساء الثلاثاء إلى الرياض، ومنها إلى المجمعة عبر الحافلة، استعدادًا لمواجهة الأربعاء.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن النصر المتصدر.

ويلعب الفريق الجدَّاوي المباراة مقدَّمة عن موعدها، بسبب ارتباطاته في دوري أبطال آسيا للنخبة.