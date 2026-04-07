إنزاجي: التدريب الأخير يحدد مشاركة بنزيما وسالم

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنَّ مشاركة سالم الدوسري والثنائي الفرنسي كريم بنزيما وسايمون بوابري أمام الخلود، الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي ستتحدد خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وقال إنزاجي، في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة التعاون الماضية مثل سالم وبنزيما وبوابري سنرى وضعهم في التدريبات، ومدى قدرتهم على المشاركة أمام الخلود».

وأضاف المدرب الإيطالي: «المواجهة لن تؤثر على لقاء الكأس، فالخلود فريق منظم ولديهم نفس المدرب، واستحق التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقدَّم أداءً جيدًا في مباراة الخليج الأخيرة، وعلينا التفكير في لقاء الدوري».

وعما إذا كان سيعتمد على رسم 3ـ5ـ2 في لقاء الخلود، أجاب إنزاجي: «الخطة والعناصر تتوقف على المباراة والخصم، وأحيانًا نحتاج إلى الاستحواذ، وتارة أخرى العكس، ولكل مواجهة طريقتها الخاصة، ونحاول تجهيز الفريق بأفضل شكل، وسعيد بعودة المباريات سريعًا لإسعاد جماهيرنا».

وأقرَّ مدرب الهلال بوجود بعض الأخطاء في الحالتين الهجومية والدفاعية، لكنه استدرك: «نحن ثاني أفضل خط هجوم، وفي لقاء التعاون سنحت لنا الكثير من الفرص، وكان يجب أن نستغلها، ومع زيادة التركيز على الجانب الدفاعي واستثمار الفرص المحققة سنتحسن، والهلال فريق ناضج ولديه عناصر ممتازة وتساعدنا على التأقلم من مباراة إلى أخرى».

وعن عدم تأثير اللاعبين القادمين إلى صفوف الأزرق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهل بسبب اختلاف الرتم كما قال الفرنسي محمد قادر ميتي قبل لقاء التعاون، ردَّ مدرب الهلال قائلًا: «اللاعبون المنضمون في يناير مثل ميتي وبوابري ومندش جاؤوا من مدارس مختلفة، ويحتاجون إلى الوقت من أجل التأقلم».