أحدهم الهلال.. رصيد الخلود صفري أمام 4 منافسين

عجز فريق الخلود الأول لكرة القدم، منذ صعوده إلى دوري روشن السعودي، عن جني أي نقطة أمام أربعة منافسين، أحدهم الهلال الذي يلتقيه الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ 29.

ويخوض الخلود موسمه الثاني في البطولة التي تأهل إليها صيف 2024 قادمًا من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وخسر الفريق جميع مبارياته أمام الهلال في البطولة، بواقع اثنتين خلال الموسم الماضي، إلى جانب مواجهة الدور الأول من النسخة الجارية.

وإذا خسر في المباراة المقدمة من الجولة الـ 29، فسيصبح الهلال ثاني فريق بعد القادسية يهزم الخلود 4 مرات ضمن منافسات «روشن».

ولعب الخلود مباراتيه مع القادسية في الموسم الجاري، وخسرهما، مكرِّرًا ما حدث خلال نسخة الدوري الماضية.

أيضًا خسر الخلود في كل مرة واجه فيها الاتحاد والحزم ضمن منافسات البطولة.

وتلقى الفريق 3 هزائم أمام الاتحاد، ولا تزال تتبقى لهما مواجهة ضمن الجولة الـ 31 في مايو المقبل.

ولم يتقابل الخلود خلال الموسم الماضي مع الحزم لوجود الأخير في «يلو». وبعد صعود الحزم الصيف الماضي هزم الخلود مرتين في نسخة «روشن» الجارية.

وباستثناء ذلك الرباعي، ظفر الخلود بنقطة على الأقل أمام كل فريق واجهه على مدى الموسمين الماضي والجاري.