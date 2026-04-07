باكينجهام يحفز لاعبيه: العبوا بشجاعة أمام الهلال

شدد الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، على ضرورة اللعب بشجاعة أمام الهلال، الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي، مبديًا في الوقت ذاته تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتحدث باكينجهام عن لقاء الهلال خلال مؤتمر صحافي بثه حساب النادي على منصة« إكس»، الثلاثاء، قائلًا: «نريد أن نلعب بأسلوبنا المعتاد، ولدينا لاعبون جيدون، ونعلم أن التحدي سيكون صعبًا جدًا، ونحن ندرك ذلك، لكن يجب أن نكون شجعانًا ونلعب بطريقتنا، وإذا استطعنا أن نستعد بأفضل شكل ممكن فسنكون في أفضل وضع».

واستعاد المدرب الإنجليزي ذكريات مواجهة الهلال في الدور الأول من الدوري موضحًا: «في آخر مرة لعبنا ضد الهلال، أعتقد أننا قدمنا أنفسنا بشكل جيد، والنتيجة كانت 1ـ1 في الشوط الأول رغم أننا لعبنا بـ10 لاعبين فقط بعد مرور 30 دقيقة، وأول شيء يجب أن نتأكد منه في المباراة المقبلة أن نحافظ على وجود 11 لاعبًا في الملعب، فالأمر صعب بما فيه الكفاية على أية حال، لكننا أظهرنا أمام الهلال أننا قادرون كما فعلنا ذلك أمام الأهلي على ملعبنا، وقدمنا مواجهة جيدة، وكذلك في مباراة الكأس ضد الاتحاد».

وتابع مدرب الخلود: «مباراة الكأس وتحديدًا المباراة النهائية، قد تكون فرصة مثيرة لكل من في النادي، لكننا ما زلنا ننتظر تحديد موعدها، وحتى ذلك الوقت لدينا مباريات دوري مهمة أولًا أمام الهلال ومن ثم التعاون، لذلك سنتعامل مع الأمر على هذا الأساس».

واختتم باكينجهام: «يجب أن نكون في أفضل حالاتنا منذ انطلاقة المباراة وحتى نهايتها، وإذا فعلنا ذلك فسنضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن لتقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية».