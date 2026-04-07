ضمك.. بدران يشارك جزئيا وينتظر قائمة القادسية

خاض الجزائري عبد القادر بدران، مدافع فريق ضمك الأول لكرة القدم، أجزاءً من التدريبات، الثلاثاء، تمهيدًا لتحديد إمكانية مشاركته أمام القادسية، الخميس، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وخلال التدريب الختامي، الأربعاء، سيبت الجهاز الفني للفريق في مدى قدرة المدافع على دخول قائمة المباراة، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي.

ووفق المصادر، جاءت مشاركة بدران في التدريبات ضمن خطة تستهدف إعادته للملعب تدريجيًا، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وأبعدت الإصابة الجزائري عن المباراة الأخيرة التي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة أمام الأهلي، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 27.

على صعيد متصل عاد إلى تدريبات ضمك مشعل المطيري، والإيفواري أميدو تراوري، وجواد منصور، والبرازيلي ديفيد كايكي، بعد مشاركتهم مع فريق تحت 21 عامًا في دوري «جوّي».

وأدى الرباعي الشاب تمارين استرجاعية، بهدف التخلص من الإجهاد البدني، وتُنتظر مشاركتهم في التدريب الختامي كاملًا، عشية اللقاء.