يايسله يستبعد هوساوي وإيبانيز

غادر فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى الرياض، الثلاثاء، تأهبًا لمواجهة الفيحاء، الأربعاء، بقائمة خلت من البرازيلي روجر إيبانيز، قلب الدفاع، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، حسبما أوضحت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وانضم الثنائي إلى قائمة غيابات تشمل أيضًا الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، والتركي ميريح ديميرال، قلب الدفاع، وعلي مجرشي، الظهير الأيمن.

ووفق المصادر، لا يعاني إيبانيز من إصابات، واستبعده المدرب الألماني ماتياس يايسله فقط بغرض إراحته.

وكما ذكرت «الرياضية» الإثنين نقلًا عن مصادرها، خضع هوساوي إلى اختبارات بدنية في التدريب الختامي قبل المغادرة، لتقييم مدى تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها خلال المعسكر الأخير للمنتخب السعودي الأول.

وفي ضوء الاختبارات، قرر يايسله استبعاده مرة أخرى، مثلما حدث، السبت الماضي، أمام ضمك.

وبسبب إصابات متنوعة، يفتقد الأهلي الثلاثي أتانجانا وديميرال ومجرشي، فيما يعود إلى قائمته الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، بعد انتهاء إيقافه بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.