مونتي كارلو.. ألكاراز وسينر يتأهلان بسهولة

استهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميًا، حملة الدفاع عن لقبه في دورة مونتي كارلو لكرة المضرب، بفوز سهل على الأرجنتيني سيباستيان بايس 6-1 و6-3 الثلاثاء في الدور الثاني.

ومثله، تخطى الإيطالي يانيك سينر الثاني في التصنيف، الدور ذاته بفوزه الساحق على الفرنسي أوجو أومبير 6-3 و6-0.

وحسم ألكاراز المجموعة الأولى 6-1 في 26 دقيقة أمام الأرجنتيني المصنف 65 والمتوّج بسبعة ألقاب على الملاعب الترابية والذي أطاح في اليوم السابق بالمخضرم السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وجاءت المجموعة الثانية أكثر تنافسًا، إذ خسر بايس إرساله في الشوط الأول لكنه نجح في كسر إرسال منافسه. غير أن الأرجنتيني لم يتمكن من معادلة النتيجة 4-4، فحسم الإسباني المجموعة 6-3 وأنهى اللقاء في ساعة و10 دقائق.

وسيواجه ألكاراز في الدور المقبل الفائز من مواجهة الأرجنتيني الآخر توماس مارتين إتشيفيري «30» والفرنسي تيرنس أتمان «45».

وبعد تسعة أيام من إحرازه ثنائية «صن شاين» بفوزه بدورتي إنديان ويلز وميامي لماسترز الألف نقطة دون أن يخسر أي مجموعة، تعامل سينر البالغ 24 عامًا بسهولة تامة مع مباراته الأولى في الموعد الأول الكبير على الملاعب الترابية الموسم الجاري.

وبعدما فرض سطوته على الملاعب الصلبة، ما زال سينر يبحث عن لقبه الأول الكبير على التراب، بعدما كاد أن يتوّج بلقب بطولة رولان جاروس العام الماضي لكنه خسر أمام ألكاراز في النهائي.

وانتظر سينر، المعفى من الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، أمام أومبير الذي لم يواجهه سوى مرتين بعض الأشواط قبل أن يهيمن بشكل مطلق ويتقدم 4-2.