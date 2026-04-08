إقصائيات «الأبطال».. 8 مواجهات إسبانية تهدي الريال 3 ألقاب

تتجدد المواجهات الإسبانية في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة التاسعة منذ موسم 1999ـ2000، عندما يصطدم الأربعاء فريق أتلتيكو مدريد ببرشلونة في ربع النهائي الثالث بينهما بعد 2014 و2016.

ويستضيف برشلونة، الذي خسر المواجهتين السابقتين أمام أتلتيكو، غريمه ذهابًا، قبل أن يلتقيا إيابًا الثلاثاء المقبل، في مباراة قد تقود أحدهما إلى النهائي، وربما الاصطدام بريال مدريد الذي يمضي في مسار مختلف.

ويعد برشلونة أكثر الخاسرين في تلك الأدوار إذ أقصي أربع مرات من المواجهات الثماني السابقة، أما أكثر الرابحين فهو الريال والذي توج بثلاثة ألقاب في نهاية المطاف على حساب فالنسيا وأتلتيكو «2».

لكن برشلونة عوض تلك الخيبات في مناسبة واحدة قادته إلى لقبه الرابع 2011 عندما أقصى ريال مدريد من نصف النهائي وضرب موعدًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الثانية بعد 2009.

وشهدت تلك المباراة تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان وقتها بعمر الـ 23 عامًا، إذ سجل هدفي فوز برشلونة على ملعب «سانتياجو بيرنابيو»، واللذين كانا كافيين للعبور إلى النهائي بعد التعادل 1-1 في «كامب نو».

وكانت تلك ثاني مرة يلتقي فيها الفريقان في المربع الذهبي بعد موسم 2001ـ2002 والذي ذهب لصالح الريال «3ـ1». فاز ذهابًا على ملعبه 2ـ0 وتعادل إيابًا 1ـ1 ليقطع تذكرة النهائي ويتوج بلقبه التاسع.

وكانت أولى المواجهات الإسبانية بأدوار خروج المغلوب موسم 1999ـ2000، عندما اصطدم برشلونة بفالنسيا الذي ضرب بقوة ذهابًا على ملعبه 4ـ1، قبل أن يخسر إيابًا 1ـ2، ليصعد لمقابلة ريال مدريد في النهائي ويخسر بثلاثية نظيفة.

أما المرة الأخيرة فكانت بين الجارين اللدودين ريال مدريد وأتلتيكو في دور الـ 16 وانتهى بفوز الأول 4ـ2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2ـ2.