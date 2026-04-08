دورتموند يرغب في عودة سانشو

يعمل نادي بوروسيا دورتموند الألماني حاليًا على إعادة جادون سانشو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، إلى صفوفه من جديد.

أكد لارس ريكين، المدير الإداري للرياضة، لصحيفة «بيلد» الأسبوعية أن النادي يراقب عددًا كبيرًا من اللاعبين، ويقيمهم، ويحدد ما إذا كان بإمكانهم تحسين أداء الفريق قائلًا : «نفعل الأمر مع جادون».

ولعب سانشو مع دورتموند في الفترة من 2017 وحتى 2021، ثم تم بيعه إلى مانشستر يونايتد. وعاد إلى دورتموند في 2024 لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وحاليًا لديه عقد مع مانشستر يونايتد ولكنه يلعب معارًا لأستون فيلا.

ونفى ريكين أيضًا التقارير التي تشير إلى أن دورتموند يحاول التعاقد مع نيك فولتيماده، لاعب نيوكاسل، على سبيل الإعارة.