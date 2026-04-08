النار تلتهم مضمار درّاجات في البرازيل

ذكرت إدارة الإطفاء في ريو دي جانيرو، عبر منصة «إكس»، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أنَّ نحو 60 رجل إطفاء، بدعم من ‌20 سيارة ‌إطفاء، كانوا يعملون ‌على ⁠السيطرة على حريق ⁠اندلع في مضمار الدرَّاجات داخل المجمع الأولمبي.



وأوضحت السلطات أنَّ فرق الإطفاء استُدعيت إلى موقع الحادث عند الـ 04:17 صباحًا ⁠بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنَّه ‌لم ‌ترد أي بلاغات عن وقوع ‌إصابات.

وشيد مضمار الدرَّاجات من ‌أجل استضافة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وتديره حاليًّا السلطات المحلية.

ويعد هذا المضمار ‌أكبر مركز متميز للدرَّاجات في البرازيل، كما يستخدم كقاعدة ⁠تدريبية ⁠للمنتخبات البرازيلية لرفع الأثقال والدرَّاجات.

وفي عام 2017، تعرض سقف المبنى لحريقين تسببا في أضرار طفيفة.

ويضم المجمع أيضًا المتحف الأولمبي، الذي يقدم معارض تفاعلية ومقتنيات تاريخية من الدورات الأولمبية، بما في ذلك الشعلة الأولمبية والميداليات.