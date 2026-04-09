مجلس قدامى النصر يكرم ابن شري

كرّم مجلس قدامى نادي النصر، برئاسة خالد الهميم، في احتفالية خاصة مشهور بن شري وسط حضور نخبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية، إلى جانب مجموعة من أعضاء النادي السابقين.

وخلال الحفل، قدم الهميم درع مجلس قدامى نادي النصر للمحتفى به، عضو شرف النادي وعضو الجمعية العمومية للمجلس، وذلك تقديرًا لدوره الداعم ومبادراته المستمرة تجاه المجلس وأنشطته.

وعبّر مشهور بن شري عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن ما يقدمه هو واجب تجاه الكيان النصراوي ورموزه من اللاعبين السابقين الذين أفنوا شبابهم في خدمة النادي. كما شدد على دور المجلس في تعزيز الروابط بين أجيال النصر المختلفة والحفاظ على إرث النادي التاريخي.

واختتمت المناسبة بالتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من المودة، استعاد فيها الحاضرون ذكريات الإنجازات النصراوية، مؤكدين على استمرار هذه المبادرات التي تعكس تلاحم الأسرة النصراوية.