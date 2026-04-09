«NBA».. ثاندر يحسم صدارة المنطقة الغربية

حسم فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الأول لكرة السلة، صدارة المنطقة الغربية، وأفضل سجل في دوري «NBA» الأمريكي للمحترفين، وذلك بعد فوزه على لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 128ـ110.

وسجّل تشيت هولمجرين، لاعب إرتكاز ثاندر، 30 نقطة مع 14 متابعة، فيما أضاف الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، 10 نقاط و11 تمريرة حاسمة لصالح حامل اللقب، الذي حقق فوزه السابع تواليًا، رافعًا بذلك عدد انتصاراته إلى 64 مقابل 16 هزيمة، وذلك قبل مباراتين من نهاية الموسم المنتظم.

وانتزع أوكلاهوما سيتي صدارة الغرب للموسم الثالث تواليًا، ومع أفضل سجل إجمالي في الدوري سيحظى بأفضلية الأرض طوال الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

وفي المباريات الأخرى، تجاوز سان أنتونيو، بورتلاند تريل بليزرز 112ـ101، على الرغم من غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما، بسبب كدمة في الضلع، إضافة إلى غياب ستيفون كاسل.

وعزّز دنفر ناجتس قبضته على المركز الثالث في المنطقة الغربية، بفوزه على ممفيس جريزليز 136ـ119، بعد «تريبل دابل» لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش بـ14 نقطة، و16 متابعة، و10 تمريرات حاسمة.

ووقّع يوكيتش الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات، على الـ«تريبل دابل» رقم 34 الموسم الجاري، والـ198 في مسيرته، ليساعد دنفر على تحقيق فوزه العاشر تواليًا، وهي أول سلسلة انتصارات من 10 أو أكثر في عهده.