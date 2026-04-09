12 أبريل.. محاكمة سرقة مسلسل «على قد الحب»

كشفت لـ«الرياضية» مصادر قانونية عن تحديد المحكمة الاقتصادية 12 أبريل الجاري، موعدًا لانطلاق أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد صنّاع مسلسل «على قد الحب»، المعروض ضمن أعمال رمضان الماضي، وذلك بتهمة «السطو الأدبي» واقتباس أحداثه من رواية مسجلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام للمؤلفة هبة محمود دياب.

وأكد لـ«الرياضية»، المحامي ماضي الدقن، الوكيل الشرعي لابنة الأديب الراحل محمود دياب، في تصريح خاص، أنه قدم شكوى رسمية ضد مصطفى جمال هاشم، مؤلف العمل، والمنتجة سالي والي، مشددًا على أن موكلته تمتلك مستندات رسمية صادرة عن وزارة الثقافة تثبت ملكيتها الفكرية للقصة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو ما يعزز موقفها القانوني في مواجهة صناع المسلسل الذي يلعب بطولته النجمان نيللي كريم، وشريف سلامة.

وأوضح الدقن أن التحرك القانوني لم يتوقف عند المحاكم، وامتد ليشمل نقابة المهن التمثيلية، التي بدأت فعليًا جلسات التحقيق في الواقعة أخيرًا، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع طالب بإصدار «أمر وقتي» من المحكمة الاقتصادية لمنع عرض المسلسل على كافة المنصات الرقمية، والقنوات الفضائية، إضافة إلى المطالبة بتعويض مادي يتناسب مع حجم الضرر الأدبي والمالي.

من جهتها، ذكرت لـ«الرياضية» المؤلفة هبة دياب، أن التطابق بين روايتها والمسلسل لم يكن وليد الصدفة، وشمل الخطوط الدرامية العريضة وبناء الشخصيات، معتبرة أن التعديلات التي طرأت على السيناريو خلال فترة توقف التصوير ديسمبر 2025 كانت محاولة «غير ناجحة» للتحايل على النص الأصلي، مبينة في الوقت ذاته ثقتها الكاملة في القضاء المصري لاستعادة حقوقها المسلوبة.