البايرن يواجه أستون فيلا في هونج كونج

يخوض فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، مباراة تجريبية تحضيرية للموسم الجديد، أمام أستون فيلا الإنجليزي في هونج كونج، إضافة إلى مباراة تجريبية أخرى في كوريا الجنوبية، وفقًا لما أعلنه متصدر الدوري الألماني، الجمعة.

ويواجه فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني، نظيره جيجو إس كاي الكوري الجنوبي في الرابع من أغسطس المقبل، قبل أن يلعب في هونج كونج أمام أستون فيلا، بعد ثلاثة أيام.

والتقى البايرن وفيلا في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين سجل الكولومبي جون دوران، هدف المباراة الوحيد، مانحًا فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري فوزا بنتيجة 1ـ0.

ويتصدّر البايرن بقيادة الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق، ترتيب الدوري المحلي، بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك قبل ست مباريات من نهايته، كما فاز أخيرًا خارج أرضه على ريال مدريد الإسباني 2ـ1 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وسبق للبايرن أن زار كوريا الجنوبية وهونج كونج مرة واحدة لكل منهما.

ويضمّ البايرن المدافع الدولي الكوري الجنوبي مين جاي-كيم.

وتحتاج الفرق التي تقوم بجولات تحضيرية للموسم الجديد إلى تحقيق توازن بين الزيارات المربحة والحفاظ على سلامة اللاعبين، في ظل تنظيم كأس العالم بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.