«مونتي كارلو».. زفيريف يقصي فونسيكا ويبلغ الثالثة

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، المصنف ثالثًا عالميًا، نصف نهائي دورة «مونتي كارلو» لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2018 و2022، بتخطيه البرازيلي جواو فونسيكا 7ـ5 و6ـ7 «3ـ7» و6ـ3، الجمعة، خلال ساعتين و42 دقيقة.

ويواجه زفيريف، في نصف النهائي الفائز بين الإيطالي يانيك سينر، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.

ويأمل الألماني بتحقيق لقب «مونتي كارلو» للمرة الأولى في مسيرته، لتحقيق إنجاز التتويج بجميع بطولات الماسترز الألف نقطة، على الأراضي الترابية، بعدما سبق له إحراز لقبي روما «2017 و2024» ومدريد «2018 و2021».

وسبق لزفيريف صاحب الـ28 عامًا، بلوغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورتي إنديان ويلز وميامي هذا العام.

وسنحت أمام زفيريف فرصتين لكسر إرسال فونسيكا في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، لكن البرازيلي نجح بحسمه 2ـ1.

وحافظ اللاعبان على الإرسال وصولًا إلى الشوط العاشر 5ـ5، غير أن زفيريف وضع ضغطًا على إرسال فونسيكا في الشوط الحادي عشر، فأجبره على ارتكاب العديد من الأخطاء المباشرة، بما في ذلك خطأ مزدوج، قبل الفوز به مستغلًا أول فرصة للكسر 6ـ5، في طريقه لحسم المجموعة 7ـ5 في 47 دقيقة.

وواصل المصنف ثالثًا أفضليته في بداية المجموعة الثانية، فحظي بكسر ثان تواليًا على إرسال البرازيلي في الشوط الأول 1ـ0، قبل الحفاظ على إرساله في الشوط التالي منقذًا فرصة كسر سنحت أمام منافسه 2ـ0، لكن فونسيكا البالغ 19 عامًا، ردّ الكسر في الشوط السادس 3ـ3، وأضاف إليه كسرًا آخر في الشوط الثامن 5ـ3.

وعندما كان البرازيلي يُرسل لحسم المجموعة في الشوط العاشر، نجح زفيريف بإعادة الأمور إلى نصابها 4ـ5، ثم 5ـ5 و6ـ6، فاحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل «تاي برايك» حسمه فونسيكا 7ـ3.

وفي المجموعة الثالثة، حافظ اللاعبان على الإرسال في الأشوط الخمسة الأولى مع تقدُم زفيريف 3ـ2، ثم 4ـ2 بفضل أفضلية الكسر في الشوط السادس، في طريقه لحسم المواجهة 6ـ3.