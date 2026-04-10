شاموسكا يقترب من الدرعية

اقترب نادي الدرعية من إتمام اتفاقه مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا على قيادة الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن شاموسكا منح موافقته على تدريب الدرعية، في وقتٍ باتت فيه المفاوضات بين الطرفين في مراحلها النهائية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي تحرك الدرعية بالتزامن مع اقترابه من حسم الصعود إلى دوري روشن السعودي، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب، ويحتاج إلى تسع نقاطٍ لضمان التأهل رسميًّا.

ويمتلك المدرب البرازيلي، البالغ من العمر 59 عامًا، خبرةً واسعةً في الملاعب السعودية، إذ بدأ مشواره في دوري المحترفين، أكتوبر 2018، مع الفيصلي، قبل أن يُشرف على تدريب الهلال لفترةٍ مؤقتةٍ، ثم الشباب، والتعاون، إلى جانب تجربةٍ مع نيوم.

وقاد شاموسكا الفيصلي إلى تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021 في أبرز إنجازاته، قبل أن يواصل حضوره في الكرة السعودية عبر محطاتٍ عدة، كان آخرها عودته إلى قيادة التعاون خلال الموسم الجاري.