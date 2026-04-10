الفيصلي يخطف نقاط العروبة

حقق فريق الفيصلي الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تواليًا بعد تفوُّقه على مضيفه العروبة 1ـ0، الجمعة، في ختام الجولة الـ 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجل عبد الله المقرن، مهاجم الفيصلي، الهدف الوحيد بتسديدةٍ قويةٍ، أطلقها من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 71 من المباراة التي جرت على ملعب نادي العروبة في الجوف.

وبهذه النتيجة، رفع «عنابي سدير» رصيده إلى 55 نقطةً في المركز الرابع. أمَّا العروبة فتجمَّد رصيده عند 50 نقطةً، لكنَّه بقي خامسًا في سلم الترتيب.

ويواصل الفريقان مشوارهما في الدوري، الأربعاء المقبل، اذ يستقبل الفيصلي ضيفه الطائي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحلُّ العروبة ضيفًا على الرائد في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ 29.