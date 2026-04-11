أرتيتا: خسارة بورنموث لكمة قوية في الوجه

بدا الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، محبطًا للغاية من خسارة الفريق على ملعبه أمام بورنموث بنتيجة 1ـ2، في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وصرح أرتيتا، عبر قناة «تي إن تي سبورتس»، عقب اللقاء الذي جرى على ملعب الإمارات في لندن، العاصمة البريطانية: «إنها خسارة مخيبة للآمال، وبمثابة لكمة قوية في الوجه، ويجب أن نتعامل معها ونتجاوزها».

وأضاف المدرب الإسباني: «خسرنا أمام فريق مميز ويقدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في آخر 11 مباراة».

وتابع: «لقد افتقرنا إلى الفاعلية، بينما سجَّلوا هدفًا من أول وجود لهم داخل منطقة الجزاء، وبكرة غيَّرت مسارها نتيجة خطأ دفاعي، وهذا أمر يجب معالجته».

وواصل مدرب أرسنال: «توقعت أداءً مختلفًا في الشوط الثاني، لكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء الغريبة، وكنَّا نسير بخطى ثابتة، ولكن الخسارة واردة في كرة القدم».

وشدَّد: «بالتأكيد اللاعبون منزعجون من هذه الخسارة، ولكن يجب تقبلها بصدر رحب، والنهوض مجددًا، وإلا سنخرج من سباق اللقب».

وختم أرتيتا: «ينتظرنا أسبوع حاسم، ومباراتان على المحك، ولكننا في وضع جيد بالبطولتين».

وتجمد رصيد أرسنال بعد هذه الخسارة عند 70 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراتين أقل.

ويستعد الفريق اللندني لمواجهتين حاسمتين على ملعبه، الأولى أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن أرسنال فاز ذهابًا بنتيجة 1ـ0 في البرتغال.

وبعدها بأربعة أيام يستقبل أرسنال منافسه المباشر على لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي على ملعب الإمارات.