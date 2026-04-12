العلا تُنافس

ليست كل مدينة تملك رفاهية أن تُعاد صياغتها، وبعض المدن لا تحتاج ذلك أصلًا... لأنها وُجدت مكتملة الفكرة منذ البداية. العلا واحدة من هذه الحالات النادرة، حيث لا تُبنى الاستراتيجية من الصفر، بل تُستخرج من عمق التاريخ، وتُترجم إلى نموذج اقتصادي معاصر تقوده الرياضة كأداة، لا كغاية.

في العلا، لا تُستضاف الرياضة... بل يُعاد تعريفها. الحدث الرياضي هنا لا يبدأ من صافرة، بل من المشهد؛ من الجبال التي تصنع خلفية لا يمكن استنساخها، ومن الصحراء التي تمنح كل سباق معنى مختلفًا، ومن الإرث الذي يحوّل كل لحظة إلى قصة قابلة للتصدير عالميًا. هذه ليست ميزة جمالية فقط، بل أصل اقتصادي صلب، لأن ما لا يمكن تقليده... يمكن تسعيره.

المدن تتنافس عادة على جذب الأحداث، عبر حوافز مالية، أو منشآت ضخمة، أو اتفاقيات تنظيمية. العلا قلبت المعادلة؛ لم تعد تسأل: كيف نجذب الحدث؟ بل: كيف نجعل الحدث جزءًا من هوية المكان؟ هنا يتحول الاستثمار من صفقة قصيرة الأجل إلى بناء طويل المدى لقيمة المدينة نفسها. كل فعالية تُقام ليست مجرد حضور جماهيري، بل إعادة تموضع في سوق السياحة العالمية.

البنية التحتية في العلا لا تُقرأ كطرق ومرافق فقط، بل كمنصة إنتاج. مسارات الدراجات، سباقات الهجن، الفروسية، وحتى فعاليات المغامرة... جميعها مصممة لتخدم رواية واحدة: تحويل الطبيعة إلى تجربة، والتجربة إلى اقتصاد. وهذا التحول يخلق دورة مالية متكاملة تبدأ من الزائر، ولا تنتهي عند حدود الحدث.

الأهم أن العلا لا تبيع «رياضة»، بل تبيع «تجربة رياضية». الفرق بينهما جوهري؛ الرياضة يمكن نقلها من مدينة إلى أخرى، أما التجربة فلا يمكن تكرارها بنفس الروح. هنا تتضاعف القيمة، لأن الزائر لا يأتي لمشاهدة سباق فقط، بل ليعيش لحظة مرتبطة بالمكان، قابلة للمشاركة، وقابلة للتحول إلى محتوى يعيد تسويق المدينة دون تكلفة إضافية.

وعندما ندخل إلى الأرقام، تتضح الصورة بشكل أكثر حدة؛ استثمارات بمليارات الدولارات، مستهدفات سياحية ضخمة ضمن رؤية 2030، وتدفقات زوار من عشرات الدول. لكنها في الحقيقة ليست مجرد أرقام، بل مؤشرات على نجاح نموذج مختلف: مدينة تستخدم الرياضة لإعادة تشكيل صورتها الاقتصادية، لا لملء جدول فعالياتها فقط.

القيمة الحقيقية للعلا لا تكمن في عدد البطولات التي تستضيفها، بل في قدرتها على اختيار النوع الذي يخدم هويتها. انتقائية الأحداث هنا ليست ترفًا، بل استراتيجية دقيقة، تضمن أن كل فعالية تضيف طبقة جديدة إلى صورة المدينة، بدل أن تستهلكها.

في النهاية، العلا تقدم درسًا مختلفًا في الاستثمار الرياضي: المدن لا تصبح عالمية لأنها تستضيف الأحداث، بل لأنها تعرف كيف تجعل هذه الأحداث امتدادًا لها. وحين تصل إلى هذه المرحلة، تتحول الرياضة من حدث عابر... إلى قوة تصنع مدينة.