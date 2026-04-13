الزهراني يحافظ على عضوية دولية الصحافة الرياضية

نجح الدكتور عادل الزهراني مرشح السعودية، ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، في الحفاظ على عضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.

وفاز الزهراني في الانتخابات التي أُجريت خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد في لوزان، المدينة السويسرية.

وجاء انتخاب الدكتور الزهراني بأغلبية كبيرة، بعد أن حصد «82» صوتًا من أصل «110» أصوات، مثّلوا الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، في تأكيد على الثقة الدولية التي تحظى بها السعودية في كافة المجالات.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، يُعد الهيئة المهنية الأعلى عالميًا فيما يخص الشأن الرياضي، ويقع مقره في لوزان، ويهدف إلى تطوير الإعلام الرياضي، وحماية حقوق الصحافيين، والتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية.