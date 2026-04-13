بخسارة الشمال.. السد يحسم لقب الدوري

حسم فريق السد القطري الأول لكرة القدم لقب دوري المحترفين للمرة الثالثة تواليًا قبل جولةٍ واحدةٍ على نهاية الموسم بعد خسارة منافسه المباشر الشمال 0ـ2 أمام قطر في مباراةٍ مؤجَّلةٍ، الإثنين.

وبهذه الخسارة ابتعد الشمال، صاحب المركز الثاني، بفارق خمس نقاطٍ خلف السد قبل مباراةٍ واحدةٍ على نهاية الموسم.

وجاء هدفا قطر في بداية الشوط الأول من توقيع أحمد الراوي وجواو بيدرو. وعلى الرغم من أن الفريق لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد علي سعودي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول إلا أنه حافظ على تقدمه، ليمنح اللقب للسد.

وافتتح الراوي التسجيل بتسديدةٍ قويةٍ مستغلًّا إخفاق الدفاع في تشتيت كرةٍ من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، ثم ضاعف بيدرو تقدم فريقه بعد أن استفاد من كرةٍ، لم يتمكَّن الحارس باباكر سيك من التحكُّم بها بقدميه إثر تمريرةٍ قويةٍ من زميله جايسون سيزون داخل المنطقة. وانزلق الحارس في محاولةٍ للسيطرة على الكرة التي انقضَّ عليها بيدرو، ليضعها في الشباك الفارغة في الدقيقة 17.

وتحسَّن أداء الشمال مع مرور الوقت، وكاد أن يقلص الفارق من تسديدةٍ قويةٍ من خارج المنطقة، لكنَّ الحارس علي نادر كان لها بالمرصاد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لسعودي بعد أن رفع قدمه في محاولةٍ لتشتيت كرةٍ، لكنَّه ضرب وجه ميلاد تيرمانيني قرب منطقة الجزاء. واتخذ الحكم قراره بعد تدخل حكم الفيديو المساعد VAR، ومشاهدة إعادة الواقعة على شاشةٍ إلى جانب الملعب. وضغط الشمال في الشوط الثاني لكنَّه لم يتمكَّن من هز الشباك.