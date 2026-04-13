إصابة الكتف ترجئ نزال إيمان الأول

أُرجأت أمسية الملاكمة النسائية المقررة في باريس بعد عشرة أيام والتي كانت البطلة الأولمبية إيمان خليف ستخوض فيها أول نزالاتها الاحترافية، بسبب إصابة تعرضت لها الجزائرية خلال التدريب، حسبما أعلن المنظمون الإثنين.

وأوضح المنظمون في بيان أن إيمان المتوجة بالذهب في أولمبياد باريس 2024 والتي كانت هدفًا متكررًا لاتهامات تتعلق بهويتها الجنسية، أُصيبت خلال «حصة تدريبية نهاية الأسبوع في باريس».

وأضاف البيان أن فحصًا سريريًا أُجري الإثنين كشف عن «متلازمة ألم في الكتف اليسرى»، وأن حالة الملاكمة اعتُبرت «غير ملائمة لخوض المنافسة».

وبناء على ذلك، أرجأ المنظمون كامل الأمسية التي كانت مقررة في قاعة واجرام في 13 أبريل الجاري والتي كانت ستشهد أيضًا نزالين آخرين على لقبين لرابطة الملاكمة العالمية.

وقال إبراهيم أسلوم، مروج الأمسية، حسبما نقل عنه البيان «في حدث من هذا المستوى.. كان من الضروري ضمان ظروف مثالية لجميع الملاكمات المشاركات».

وأشار المنظمون أيضًا إلى أن موعدًا جديدًا للأمسية سيُحدد ويُعلن قريبًا، مؤكدين أن الذين اشتروا التذاكر لسهرة 13 أبريل سيستعيدون أموالهم.