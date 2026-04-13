حكيمي: اتهامات الاغتصاب باطلة.. والمحاكمة لا تقلقني

أكد المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنه «مطمئن البال» حيال إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إليه «كاذبة».

وقال حكيمي خلال مؤتمر صحافي الإثنين قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي: «أعرف أن هذه الاتهامات كاذبة، وأنا مطمئن البال. أترك الأمر بين أيدي فريق الدفاع عني والعدالة».

ولم يدل الدولي المغربي الذي لطالما نفى هذه الاتهامات، بتصريحات علنية منذ صدور هذا القرار القضائي في فبراير الماضي حين أُحيل إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023، تتعلق بامرأة كانت تبلغ من العمر 24 عامًا آنذاك.

في أواخر فبراير 2023، توجهت الشابة أولا إلى مركز للشرطة في فال دو مارن، حيث أعلنت أنها تعرضت للاغتصاب، من دون أن تتقدم بشكوى رسمية.

تم فتح تحقيق أولي، وبعد أيام قليلة وُجهت التهمة رسميًا للاعب، ما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في مقاطعة أوت دو سين، في موعد لم يُحدد بعد.