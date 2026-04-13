الأهلي يعبر بعد التمديد الثالث

لعِب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الوقت الإضافي للمرة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة باسميها الحالي والسابق.

وانتهى الشوطان الأول والثاني من المواجهة مع الدحيل القطري من دون أهداف، مساء الإثنين على ملعب «الإنماء» في جدة. نتيجة ذلك، امتدّ النِزال الكروي، المنتمي إلى ثُمن نهائي البطولة، لشوطين إضافيين، شهِدا إحراز الفريق السعودي هدف الانتصار، 1ـ0، والتأهل إلى الدور التالي. وحمل الهدفُ توقيعَ النجم الجزائري رياض محرز، في الدقيقة 117.

وخاض الأهلي الوقت الإضافي أمام الجزيرة الإماراتي، في دور الـ 16 من دوري الأبطال 2012، وشباب الأهلي دبي من البلد ذاته، في دور الـ 16 من نسخة 19ـ2020.

وفي المواجهتين، تأهل الفريق السعودي إلى دور الثمانية عبر ركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مواجهته مع الجزيرة بالتعادل 3ـ3. وأسفرت الأشواط الأربعة لمباراة شباب الأهلي دبي عن التعادل 1ـ1.

ويحمل الأهلي، الذي يدربه الألماني ماتياس يايسله، لقب دوري أبطال آسيا للنخبة «دوري أبطال آسيا سابقًا 2003ـ2024».