رفع الحظر عن سباحي روسيا وبيلاروس

بات في مقدور الرياضيين الروسيين والبيلاروسيين المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للرياضات المائية لفئة الكبار، بعدما رُفِع عنهم الحظر الإثنين.

ومُنِع رياضيو البلدين من خوض المنافسات الدولية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، قبل أن يُسمح لهم بالمشاركة تحت راية محايدة اعتبارًا من سبتمبر 2023.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي «عقب قرار اتخذه مكتب الاتحاد الدولي للرياضات المائية، وبالتشاور مع وحدة نزاهة الرياضات المائية ولجنة الرياضيين في الاتحاد، لن تعود إرشادات مشاركة الرياضيين في الأحداث المائية خلال فترة نزاع سياسي سارية على الرياضيين الكبار سنًا من حاملي الجنسية الرياضية البيلاروسية أو الروسية».

وأضاف البيان «سيُسمح للرياضيين الكبار من حاملي الجنسية الرياضية البيلاروسية أو الروسية بالمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للرياضات المائية بالطريقة نفسها التي يشارك بها نظراؤهم الذين يمثلون جنسيات رياضية أخرى، إن كان من ناحية الزي أو العلم أو النشيد الوطني».

وأوضح الاتحاد الدولي أنه لن يُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة إلا بعد اجتيازهم بنجاح ما لا يقل عن أربعة فحوصات متتالية لمكافحة المنشطات.

وقال الكويتي حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي، في بيان «على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نجح الاتحاد الدولي للرياضات المائية ووحدة نزاهة الرياضات المائية في المساعدة على ضمان إبقاء النزاع خارج أماكن المنافسات الرياضية».

ويأتي قرار الاتحاد الدولي في أعقاب خطوة مماثلة من اللجنة البارالمبية الدولية التي سمحت للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة تحت علمي البلدين في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2026 في ميلانو كورتينا في فبراير.

ومن المقرر أن تُنظم بطولة العالم المقبلة للسباحة في بودابست عام 2027.