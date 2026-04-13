أمام الوحدة.. ديابي وميتاي يقودان الاتحاد

يتقدَّم الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، والألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، تشكيلة الاتحاد الأساسية في مباراة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسبق انطلاق التدريب الأخير تحفيزٌ إداري، إذ اجتمع فهد سندي، رئيس شركة النادي، باللاعبين قبل الحصة التدريبية الختامية، في حضور محمد نور وحمد المنتشري، المستشارين لرئيس مجلس الإدارة في شؤون كرة القدم، وطالبهم بتقديم مباراة تليق بالنادي، والعبور إلى الدور المقبل. كذلك تابع التدريب الذي قاده البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، وشارك فيه جميع اللاعبين المتاحين.

ويغيب المالي محمدو دومبيا وصالح الشهري بداعي الإصابة، فيما تتوفر بقية الخيارات الأجنبية بواقع ثمانية لاعبين فوق السن، وأربعة من فئة الشباب ضمن القائمة الآسيوية للفريق.