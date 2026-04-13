راشفورد.. مصدر إلهام برشلونة في «ميتروبوليتانو»

يأمل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم أن يكون مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد مصدر إلهام لمساعيه من أجل تعويض خسارته على ملعبه «كامب نو» أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان إيابًا الثلاثاء على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».

فشل المهاجم البالغ 28 عامًا في استغلال الفرص التي حصل عليها أمام أتلتيكو في ليلة أوروبية محبطة للنادي الكاتالوني الأربعاء الماضي، وستتاح أمامه فرصة جديدة للتعويض في العاصمة الإسبانية ما فاته في كاتالونيا.

ورغم أن راشفورد لم ينجح في استثمار ست فرص حصل عليها لهز شباك أتلتيكو كان أحد أبرز اللاعبين على الرغم من غياب اللمسة القاتلة الأخيرة.

ويملك الدولي الإنجليزي، المعار من مانشستر يونايتد، دافعًا قويًا لإثبات نفسه في مباراة الإياب، خاصة أن مستقبله في النادي على المحك، بالإضافة إلى احتمال حصوله على مكان في تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة الألماني توماس توخل في كأس العالم.

لم يحسم برشلونة قراره بشأن ما إذا كان سيفعّل بند الـ 30 مليون يورو في عقد إعارة راشفورد لجعل انتقاله دائمًا. ومع غياب البرازيلي رافينيا للإصابة، أصبح هو الخيار الأمثل على الجناح الأيسر.

ونجح راشفورد في أمسية دوري الأبطال الأسبوع الماضي في تجاوز الأرجنتيني ناويل مولينا ظهير أتلتيكو في مناسبات عديدة، لكنه لم يستغل الفرص.

وقال راشفورد لشبكة «سي بي أس» بعد نهاية اللقاء: «هذا الفريق قادر دائمًا على صناعة الفرص، فهو يمتلك جودة عالية في الاستحواذ على الكرة.. اليوم لم نسجل الأهداف، لكن لا يمكننا التهرب من مسؤولية عدم استغلال هذه الفرص». وأضاف: «في يوم آخر، وفي ليلة أخرى، سنسجل الأهداف».

وضع الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة مهاجمه راشفورد على مقاعد البدلاء في الفوز الساحق الديربي على إسبانيول 4-1 في الدوري السبت، وذلك على الأرجح لتوفير طاقته للمباراة التي ستُلعب على ملعب «ميتروبوليتانو» الخاص بأتلتيكو مدريد.

ومع دخوله بديلًا بعد مرور 65 دقيقة، سجل راشفورد الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة بتسديدة مباشرة متقنة، وهو ما يأمل فليك أن يرفع من معنوياته.

وسبق لراشفورد أن سجل هدفًا في مرمى أتلتيكو على ملعب ميتروبوليتانو في الرابع من أبريل ضمن منافسات الدوري، في حين ستكون مباراة الإياب في دوري الابطال المواجهة الثالثة بين الفريقين خلال أقل من أسبوعين.

وفي جعبة المهاجم الإنجليزي ستة أهداف في 26 مباراة في الدوري، إلّا أنه يحتاج إلى تطوير قدرته على إنهاء الهجمات.

في دوري أبطال أوروبا، هزّ راشفورد الشباك خمس مرات في 10 مباريات، وإذا تكرر أداء مباراة الذهاب، فقد يُصبح مجددًا مصدر الخطر الهجومي الرئيس لبرشلونة.

ويؤمن راشفورد أن برشلونة قادر على العودة بقوة وقلب الطاولة على أتلتيكو وبلوغ نصف النهائي للموسم الثاني تواليًا.

وتابع: «كانت عزيمتنا وإصرارنا على العودة إلى المباراة لا يُصدقان، وسنحتاج إلى استغلال هذا الأداء في المباراة القادمة لتحقيق الفوز».

أحد جوانب أداء راشفورد التي لم تُرضِ فليك تمامًا الموسم الجاري هو جهده البدني من دون الكرة، فهو لا يُضاهي ضغط رافينيا المكثّف، والذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا في أسلوب لعب المدرب.

وقال فليك عشية مباراة الذهاب: «الضغط جزء مهم للغاية من أسلوب لعبنا، ليس فقط عندما تكون الكرة بحوزته، حيث يعلم الجميع أنه لاعب رائع.. نحن بحاجة إليه... لمساعدة زميله على الجناح».

ويُعدّ مبلغ 30 مليون يورو الذي ربما سيدفعه برشلونة للتعاقد نهائيًا مع راشفورد مجرد سيولة بالنسبة لبعض الأندية الأوروبية نظرا لأرقامه الموسم الجاري.

سجّل راشفورد 12 هدفًا ومرر 13 كرة حاسمة في 42 مباراة، معظمها كبديل، لكن بالنسبة للنادي الكاتالوني الذي يُعاني من ضائقة مالية، فإن أي صفقة من هذا القبيل ستُمثّل جزءًا كبيرََا من ميزانية الصيف المقبل.

قد يعني التعاقد مع راشفورد عدم القدرة على شراء مدافع لسد الثغرات التي يعاني منها خطه الخلفي، في حين تقع على عاتق راشفورد أمام أتلتيكو مهمة حسم الأمور، حتى في حدود ميزانية برشلونة.