سافيتش يعادل أهداف نيفيش

طابق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، الرصيد التهديفي لزميله البرتغالي روبن نيفيش خلال الموسم الجاري بهزّه شباك السد القطري، الإثنين، لحساب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقابل سافيتش عرضية الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، بتسديدة سكنت شباك السد في الدقيقة 29 من المباراة.

وأصبح في رصيد الصربي 10 أهداف، بالتساوي مع نيفيش الذي يزامله في خط وسط الفريق.

وفي قائمة هدافي «الأزرق» يتشارك اللاعبان مع الجناح سالم الدوسري مركز الوصافة خلف المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي يتصدر بـ 17 هدفًا.

وأحرز سافيتش هدفه التاسع في البطولة القارية بمسمّاها الحالي والسابق عبر 26 مشاركة.

وكانت المسابقة تسمى دوري أبطال آسيا قبل إضافة صفة «النخبة» بداية من الموسم الماضي.