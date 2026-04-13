مارتينيز يثبت الجاهزية.. والعيادة تستقبل أنجيلو

تأكدت قدرة الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، على المشاركة أمام الاتفاق، الأربعاء ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وبعد يوم إجازة للفريق، عاد مارتينيز إلى التدريبات الجماعية، مساء الاثنين، منهيًا غيابًا لنحو شهر بسبب تمزُّق في عضلة الفخذ الخلفية.

وأشارت مصادر خاصة بـ «الرياضية» إلى خوض اللاعب الإسباني الحصة التدريبية، وإظهاره جاهزيةً للعِب المباريات بدءًا من الجولة الـ 29. وباتت مشاركته أمام الاتفاق، بعد ابتعاده عن جولتين، في يد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي تحدّث خلال مؤتمر صحافي أخير عن تأثير سلبي لإصابة مارتينيز على صلابة الخط الخلفي.

إلى ذلك، اقتصرت التحضيرات النصراوية، في مستهل الاستعداد لمواجهة الأربعاء، على اللاعبين غير الأساسيين.

واكتفى جيسوس بأداء من بدؤوا مباراة الأخدود، السبت ضمن الجولة الـ 28، تمارين استشفائية، ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط.

وخضع جابرييل قبل الاستشفاء إلى جلسة علاجية داخل العيادة، التي استقبلت أيضًا نواف العقيدي، حارس المرمى.

وحسب المصادر، أحسّ البرازيلي بشد عضلي بسيط خلال المباراة الأخيرة، التي كسِبها الفريق 2ـ0، وتعرَّض العقيدي إلى إصابة محدودة في عضلة الفخذ الخلفية خلال التدريب الذي سبق السفر إلى نجران، لذا لم يتدرّب الاثنين مع المجموعة غير الأساسية.

ويتصدر «الأصفر» جدول ترتيب المسابقة برصيد 73 نقطة، مع تبقي 6 جولات على ختامها.