سالم يلامس الوصافة التاريخية

اقترب سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، خطوة إضافية من احتلال وصافة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة تاريخيًا، بعدما سجّل هدفه الـ 35 في المسابقة، الإثنين، أمام السد القطري لحساب الدور ثمن النهائي.

وسجّل الدوسري هدفه في الدقيقة 55 من المباراة التي غادرها قبل نهاية وقتها الأصلي بخمس دقائق.

وأصبح على بُعْد هدفين فقط من معادلة رصيد الكوري الجنوبي لي دونج جوك، وصيف هدّافي الأبطال.

وينقصه 7 أهداف للتساوي مع المونتينيجري ديان داميانوفيتش الهداف التاريخي للبطولة.

وكانت المسابقة تُعرف بدوري أبطال آسيا منذ استحداثها عام 2003، قبل إضافة صفة «النخبة» لمسمّاها بداية من الموسم الماضي.