«NBA».. انتهاء موسم ريفرز مع باكس

يغادر دوك ريفرز منصبه مدربًا لميلووكي باكس بعد أن أنهى الفريق موسمه المنتظم المخيب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي أيه» في المركز الـ 11 بالمنطقة الشرقية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية الأحد.

وكان المدرب البالغ 64 عامًا قد لمّح بنفسه إلى ذلك عقب ختام موسم شهد 50 خسارة مقابل 32 فوزًا.

وقال ريفرز في مؤتمر صحافي بعد المباراة عن مستقبله مع الفريق: «أستطيع أن أقول لكم إننا كلنا متفقون تمامًا. تحدثنا في الأمر ونريد حسمه بسرعة».

وأضاف: «أريد فقط أن يفعلوا ذلك، سيكون أفضل. لكن أعتقد أنكم تعرفون إلى حد كبير ما سيحدث».

ولم يردّ باكس فورًا على طلب وكالة فرانس برس للتعليق، لكن شبكة «إي إس بي إن» ذكرت أن ريفرز بات خارج منصبه كمدرب، مع احتمال انتقاله إلى دور استشاري داخل النادي.

وكان ريفرز قد ألمح في وقت سابق الشهر الجاري إلى أنه قد يفكر في الاعتزال، متحدثًا عن مدى اشتياقه لقضاء الوقت مع أحفاده عندما سُئل عن مستقبله التدريبي.

ويتضمن سجل ريفرز الحافل إحرازه لقب الدوري مع بوسطن سلتيكس عام 2008.

وكان ميلووكي قد تُوّج بطلًا للدوري في 2021، حين نال نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية تواليًا.

وبعد الفشل في البناء على ذلك النجاح، استقدم باكس ريفرز في 2024 وسط توقعات بأن يسهم وصوله في إعادة ميلووكي إلى قمة الدوري.

لكن وبعد خروجين متتاليين من الدور الأول للأدوار الإقصائية، لم يتمكن الفريق الموسم الجاري من حجز مقعد ولو في الملحق.

وعانى أنتيتوكونمبو من الإصابات، وارتبط اسمه بانتقال محتمل في منتصف الموسم، قبل أن يشتكي علنًا من عدم السماح له باللعب. كما ترددت تقارير عن توتر العلاقة بين ريفرز وعدد من اللاعبين الأساسيين.

وعلّق ريفرز: «استمتعت شخصيًا بالتحدي. لم تسر الأمور بالطريقة التي كنت أتمناها، بطبيعة الحال»، مضيفًا: «أقول دائمًا إن بإمكاني أداء عمل أفضل، وكان يمكن أن تحدث أشياء كثيرة».

وتابع: «لست من الذين ينظرون كثيرًا إلى الوراء. كل ما يمكنك فعله هو التطلع إلى الأمام. فعلنا الكثير من الأمور لتحسين مستوى عدد من اللاعبين الشباب. للأسف، هذا كان المسار الذي فُرض علينا، وأدينا ما يلزم».

وسبق لريفرز أن توّج بجائزة أفضل مدرب في الدوري عام 2000 بعد موسمه الأول مع أورلاندو.

وخلال 27 موسمًا، حقق أكثر من 1190 فوزًا، وهو سادس أعلى رصيد لمدرب أوّل في تاريخ الدوري.