ليفانتي يحبط خيتافي ويقترب من منطقة الأمان

أحبط فريق ليفانتي الإسباني الأول لكرة القدم صحوة ضيفه خيتافي بالفوز عليه بهدف دون رد، الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 31 للدوري المحلي.

أحرز المهاجم كارلوس إسبي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 83 ليرفع ليفانتي رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، لينعش آماله في النجاة من شبح الهبوط، إذ بات يبتعد بفارق أربع نقاط عن ألافيس صاحب المركز الـ 17 آخر الناجين. أما خيتافي، الذي طرد لاعبه زيد روميرو ببطاقة حمراء في الدقيقة 91، فخسر بعد فوزين متتاليين ليتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة، مبتعدًا بتسع نقاط عن ريال مدريد الثاني.