السيناريو الثالث

أطلق لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم احتفالات صاخبة على ملعبهم الثلاثاء بعد أن أقصوا مواطنهم برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ورغم خسارتهم اللقاء 1-2 إلا أن فوزهم ذهابًا 2-0 منحهم بطاقة نصف النهائي للمرة الثالثة على حساب الفريق الكاتالوني بعد 2014 و2016. وكان تأثر لاعبي برشلونة واضحًا بعد أن تقدموا بهدفين نظيفين قبل نصف ساعة من بداية اللقاء، إلا أن البطاقة الحمراء التي أشهرت لقلب الدفاع إيريك جارسيا في الشوط الثاني أحبطت مخططاتهم، وهو ثاني طرد للفريق بعد باو كوبارسي ذهابًا (الفرنسية ورويترز)