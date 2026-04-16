تقنية «ريف كام» تظهر في نهائي الكأس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة دوري «لاليجا»، الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بإطلاق تقنية «ريف كام» المبتكرة للمرة الأولى في الملاعب الإسبانية، وذلك خلال نهائي كأس الملك، السبت المقبل، الذي يجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وتمثل هذه التقنية، التي تقودها رابطة الدوري الإسباني، تحولًا جذريًا في النقل التلفزيوني، إذ ستسمح ببث لقطات، وصوت مباشرة من منظور الحكم، ما يمنح الجماهير تجربة اندماجية غير مسبوقة تضعهم في قلب الحدث، وعلى أعلى مستوى احترافي.

ويُعد الحكم خافيير ألبيرولا، المعين لإدارة المباراة النهائية على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، أول من يرتدي هذه الكاميرا المدمجة مع ميكروفون في سماعة الرأس الخاصة به، ليوفر للبث التلفزيوني عبر قناة «أر تي في إي» منظورًا أقرب، ومبتكرًا بالكامل للمباراة.

ويمثل هذا الابتكار بداية تطبيق تدريجي في مسابقة الدوري الإسباني انطلاقًا من 22 أبريل الجاري، بواقع مباراة واحدة في كل جولة، تشمل مواجهات كُبرى مثل «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد.

وتتكون تقنية «ريف كام»، التي طورتها شركة «ميندفلاي» الرائدة، من كاميرا خفيفة الوزن مدمجة في سماعة الحكم، تنقل رؤية مباشرة تجعل المشاهد يختبر سرعة اللعب، والضغط، وقرب اللقطات من زاوية الحكم.

ويتضمن النظام صوتًا حيًا يُسهم في فهم أفضل للقرارات التحكيمية، ويوفر مستوى جديدًا من الشفافية والتقارب مع الجمهور.

ولضمان جودة البث، يعتمد النظام على تقنيات تثبيت متقدمة، وهوائيات موزعة في كافة أنحاء الملعب لضمان إشارة واضحة ومستمرة لوحدة الإنتاج التلفزيوني.

وبعد الظهور الأول في نهائي الكأس المرتقب، حددت الرابطة جدول استخدام التقنية في الجولات المقبلة من الدوري الإسباني، إذ ستظهر في الجولة 33 خلال مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، وفي الجولة 32 بمواجهة ريال بيتيس وريال مدريد، إضافة إلى قمة بلنسية وأتلتيكو مدريد في الجولة 34، وصولًا إلى مباراة «الكلاسيكو» في الجولة 35.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية رابطة الدوري الإسباني لتطوير المحتوى الرقمي والسمعي البصري، وتقديم تجارب تعيد تعريف السرد القصصي لكرة القدم، وتقرب اللعبة أكثر من الجماهير حول العالم.