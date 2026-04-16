«إثراء» يبدأ التسجيل في برامج الصيف

أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي، بنسخته الخامسة، الذي يستمر حتى 30 يونيو المقبل. وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية، «واس» الخميس، يخوض الشباب خلال البرنامج، الذي يمتد لأربعة أسابيع خلال الفترة من 13 يوليو حتى 6 أغسطس المقبلين، بمقر المركز في الظهران، رحلة في كواليس الصناعة الثقافية والإبداعية من خلال إطلاع المشاركين على ماهية القطاع، وتوسيع آفاق المعرفة به واكتساب خبرة مباشرة للعمل في المجالات الثقافية وتعزيز خبراتهم فيها.

ويأتي البرنامج الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 13 إلى 16 عامًا، امتدادًا لدور «إثراء» في تمكين الشباب على المستوى المحلي والدولي، بمنظومة من البرامج والمبادرات والشراكات العالمية ذات النطاق الواسع والذي تهدف إلى تسليط الضوء على مواهب الشباب وتنمية قدراتهم.

ويمنح البرنامج المشاركين تجربة عملية تعزز مهاراتهم الحياتية والإبداعية، وتوسع معرفتهم بالمهن الثقافية عن أهم المهارات المكتسبة وهي، مهارات التفكير الإبداعي، ومهارات التعاون والتحليل، والمهارات الحياتية والتطبيقية، وفي عدة مجالات منها، المتاحف، الأدب والمكتبات، المسرح والفنون الأدائية، السينما والأفلام، العمارة والتصميم الإبداعي، إضافة إلى مجموعة من التجارب الثقافية في الأزياء، الموسيقى، فنون الطهي.

ويقدم البرنامج للشباب باقة من الحوارات الثرية، التي تفتح بابًا واسعًا لإثارة الفضول لديهم حول ما يتم طرحه ما يسهل تعزيز مهارات البحث والتحليل وتنمية مهارة الحوار الفعّال، ويسهل الوصول للخبراء في القطاع الثقافي ولقائهم، فيما تعزز ورش العمل العديد من المهارات لدى الشباب كمهارات التواصل والتفكير النقدي، بجانب المهارات الفنية والحرفية.

ويمكّن البرنامج من خلال الزيارات التعريفية التي ينظمها من نقل المعلومات والخبرات والتعرف على كواليس العمل الثقافي داخل المركز، مع تنظيم الرحلات الميدانية لمحطات ثقافية في المنطقة، فيما يختتم بمعرض «صنعة شباب» وهو منصة لعرض إنجازات المشاركين وإبراز مواهبهم الإبداعية إلى جانب تسليط الضوء على التطور الثقافي المكتسب خلال مدة البرنامج.

يُذكر أن البرنامج منذ بدايته في 2022 استقبل أكثر من 3500 طلب للانضمام، فيما خاض الشباب الذين تم قبولهم، وعددهم 140، رحلة ثقافية ذات أبعاد بيئية وإبداعية من خلال أكثر من 18 ألف ساعة تعليمية تنوعت فيها مجالات التعلم.