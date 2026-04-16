ناجلسمان: غياب موسيالا عن المونديال بيد الأطباء

رفض يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، فكرة غياب جمال موسيالا طواعية عن كأس العالم 2026، مؤكدًا أن مهاجم بايرن ميونيخ لا يزال عنصرًا أساسيًا في خططه للمونديال.

وعاني موسيالا، البالغ 23 عامًا، من كسر في الساق، ويحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة لياقته البدنية الكاملة وسط مضاعفات طفيفة في عملية شفائه.

واقترح أوليفر كان، حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق، استبعاده من المونديال الذي سيجرى خلال يونيو ويوليو المقبلين، لكن ناجلسمان رفض الأمر بشكل قاطع.

وأوضح ناجلسمان في برنامج «بيستبيستزونج» الحواري على محطة «ماجنتا» التلفزيونية: «إذا أكد الأطباء عدم وجود أي خطر على مسيرته الكروية، فلا مانع على الإطلاق من مشاركته في كأس العالم».

وغاب موسيالا عن مباراتي المنتخب التجريبيتين نهاية مارس أمام سويسرا «3ـ4» وغانا «2ـ 1»، بسبب استمرار معاناته من بعض المضاعفات. وتعود آخر مشاركة له إلى مارس 2025.

ونزل موسيالا بديلًا مع بايرن ميونيخ في فوزه 4ـ 3 على ضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء، وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.