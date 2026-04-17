كونسيساو يفاضل بين روجر وبيرجوين

يفاضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بين مواطنه روجر فيرنانديز و الهولندي ستيفن بيرجوين، من أجل الاعتماد على أحدهما أمام ماتشيدا زيليفا الياباني، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الجناح الهولندي بات ضمن خيارات كونسيساو في المواجهة بعد تجاوزه شدًا في عضلة الساق الخلفية حال دون إكماله مباراة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء الماضي.

وشعر بيرجوين بآلام عضلية في الساق مع بداية الشوط الثاني وواصل اللاعب قبل أن يطلب تغييره قبل نهاية اللقاء الذي حسمه الفريق الاتحادي بهدف نظيف بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، ليضرب موعدًا مع ماتشيدا.

يذكر أن ماتشيدا زيلفيا حصل في مرحلة المجموعات على المركز الأول في منطقة الشرق برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بعد فوزه في 5 مباريات، وتعادله مرتين، وخسارة واحدة، ثم عبر دور الـ16 على حساب نظيره الكوري جانجوون بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، حصل الاتحاد على المركز الرابع في منطقة الغرب برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، عقب انتصاره في خمسة لقاءات وخسارته ثلاثًا، قبل أن يتجاوز دور الـ16 أمام الوحدة الإماراتي 1ـ0 بعد التمديد.