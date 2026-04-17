الهلال يختبر مالكوم.. وكوليبالي يكثف التأهيل

يخضع البرازيلي مالكوم فيليبي، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى اختبارات قياسية اليومين المقبلين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن اللاعب سيجري اختبارات من أجل التأكد من جاهزيته للمشاركة من عدمها أمام ضمك 28 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 30 على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويعاني الجناح البرازيلي من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية من الدرجة الأولى تعرض لها أمام الخلود ضمن الجولة الـ 29 من الدوري تسببت في غيابه عن مواجهة السد القطري، الإثنين الماضي، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

من جهته، كثف السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق، برنامجه العلاجي والتأهيلي لإصابة عضلة الفخذ الأمامية التي تعرض لها قبل مواجهة السد.

وعاد لاعبو الفريق إلى تدريباتهم، الخميس، على ملعب النادي بعد الراحة التي منحها الإيطالي سيموني إنزاجي لجميع اللاعبين بعد الخسارة من السد بركلات الترجيج 2ـ4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3ـ3.