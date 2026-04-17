قرار يحظر جماهير ليون وسان جيرمان

منع مشجعو فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم من التنقل، الأحد المقبل، إلى منطقة إيل-دو-فرانس، بمناسبة مباراة باريس سان جيرمان ضمن الجولة الثلاثين من الدوري، بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، نُشر، الجمعة، في الجريدة الرسمية.

وبررت الوزارة قرارها بـ«السلوك العنيف لبعض المشجعين»، سواء من جانب أنصار باريس سان جيرمان أو ليون، وبالاشتباكات المتكررة، إضافة إلى مخاطر «الإصابات أو الأضرار» الناتجة عن رمي المفرقعات.

وبناء عليه، سيحظر، الأحد، أي تنقل بين إقليم الرون ومنطقة إيل-دو-فرانس على كل شخص يدعي صفة مشجع لنادي أولمبيك ليون أو يتصرف على هذا الأساس.

وأشار القرار إلى العداء بين مشجعي سان جيرمان وليون، واصفًا العلاقات بينهما بـ«مشحونة بالعدائية منذ أعوام طويلة جدًا»، مستذكرًا عددًا من الحوادث التي تورط فيها مشجعون لليون أو سان جيرمان خلال الأشهر الأخيرة.

وفي مطلع مارس الماضي، اندلعت اشتباكات بين مشجعين في مدينة فيجو الإسبانية قبل ساعات من مباراة سلتا فيجو وليون في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وأسفرت عن إصابات طفيفة.

وقبيل مباراة ليون مع يونج بويز برن السويسري 22 يناير الماضي، في الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة للمسابقة ذاتها، عثر على أسلحة بيضاء وكذلك على وسائل حماية تستخدم في رياضات قتالية داخل مركبات كانت تنقل مشجعين لليون، حسبما أوضح القرار.

واعتبرت وزارة الداخلية الفرنسية أنه لا الطوق الأمني المفروض حول ملعب «بارك دي برانس»، ولا حشد قوات الأمن يمكن أن يكونا كافيين لمنع هذه المخاطر.

وخسر ليون، خامس الترتيب برصيد 51 نقطة، مواجهاته الخمس الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، متصدر الدوري برصيد 63 نقطة.