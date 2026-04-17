سلوت واثق من عودة إيكيتيكي القوية

يعتقد الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الفرنسي أوجو إيكيتيكي، مُهاجم «الريدز» قادر على العودة أقوى من إصابة تمزق وتر أخيل، التي أنهت موسمه، وبددت حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال سلوت، الجمعة، مع توقع غياب إيكيتيكي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر :«إنها ضربة مدمرة بالنسبة له، أن يفوت الكثير من اللحظات الخاصة، لكنه ليس أول لاعب ولن يكون الأخير الذي يمر بتجربة كهذه في بداية مسيرته، هناك العديد من الأمثلة للاعبين عادوا أقوى، وهذا هو التحدي الذي يواجهه الآن، أنا متأكد بنسبة 100 في المئة أنه سيكون من بين أولئك الذين سيقولون بعد 10 أو 15 عامًا، ربما ساعدتني هذه الإصابة على أن أكون أقوى وأكثر جاهزية لتقديم أداء أفضل مما كنت عليه سابقًا».

وتعرض إيكيتيكي إلى الإصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، فريقه السابق، الثلاثاء الماضي، في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها ليفربول بخسارته 0ـ2 إيابًا بعدما خسر بالنتيجة ذاتها ذهابًا.

وسجل اللاعب صاحب الـ23 عامًا، 17 هدفًا في موسمه الأول في إنجلترا بعد انتقاله مقابل «93 مليون دولار» من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وكان قريبًا من الانضمام إلى تشكيلة منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب في كأس العالم 2026، المنتظر انطلاق منافساتها في أمريكا، كندا، والمكسيك.

ويحتل فريق سلوت المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مركز كاف للتأهل، مع تقدمه بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس.

لكن إيفرتون قادر على تقليص الفارق مع جاره إلى نقطتين في حال فوزه بأول ديربي ميرسيسايد يُنظم على ملعبه الجديد «هيل ديكنسون» الأحد المقبل.

ولا يزال يتعيّن على ليفربول مواجهة تشيلسي، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا في مبارياته الست الأخيرة من الموسم.

وجاءت عودة السويدي ألكسندر إيزاك، في توقيت مناسب لسلوت في ظل غياب إيكيتيكي.

وشارك أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أساسيًا للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، في مواجهة باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة، ولم يصمد اللاعب الذي وصل بصفقة بلغت قيمتها «125 مليون جنيه استرليني»، سوى 45 دقيقة.

وطرحت تساؤلات حول قرار إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه استرليني على مهاجمين متشابهين في ظل معاناة ليفربول هذا الموسم. غير أن سلوت رأى أن الإصابات التي تعرض لها كلٌ من إيزاك وإيكيتيكي تبرر استراتيجية النادي في التعاقد مع رأسَي حربة الصيف الماضي، مضيفًا : «من الجيد عودة أليكس، على الرغم من أننا نعلم أيضًا أنه غير جاهز للعب 90 دقيقة بعد، الأمر الإيجابي أننا تعاقدنا مع مهاجمين اثنين، لأن كثيرين كانوا يتساءلون لماذا فعلنا ذلك، اعتقدنا أنه من الذكاء ألّا نكون النادي الوحيد في العالم الذي يملك مهاجمًا واحدًا فقط، والآن، يبدو هذا القرار جيدًا».