أنشيلوتي: «الأزوري» فقد السرعة والمواهب

يرى كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أن الكرة الإيطالية فقدت سرعتها، في مقابلة مع صحيفة «إل جورنالي» الجمعة.

وأوضح أنشيلوتي خلال المقابلة أنه يتعيّن على «الأزوري» استعادة زمام المبادرة الدفاعية، مبينًا أن اللعبة لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم، قائلًا: «الفرق الجوهري يكمن في السرعة، ليس فقط الجهد البدني، السرعة الذهنية، والمشاركة المستمرة، والحماس، إنها ليست مجرد كلمة جوفاء، ولا يمكن تطبيقها فقط في مراحل معينة من المباراة، فقدت كرة القدم الإيطالية هذا الجانب تحديدًا، كما فقدت صلابتها أيضًا».

وأضاف المدرب المخضرم: «نحن نفتقر بالفعل للمواهب في مراكز أخرى من الملعب، لكن التركيز المفرط على التكتيكات تسبب في تشويه خصائصنا، تلك التي لطالما بنينا عليها تاريخنا».

وأكمل أنشيلوتي: «لم يعد اللاعبون الأجانب الكبار يأتون إلى إيطاليا. ففي الخارج، ومع وجود حقوق بث تلفزيوني ضخمة ومستثمرين أقوياء، تتشكل سوق أكثر جاذبية، لذلك لا يوجد في الدوري الإيطالي لاعبون عالميون بارزون مثل فالكاو، ومارادونا، وبلاتيني، وكرول، ورومينيجه، ورونالدو، ورونالدينيو، وغيرهم من نجوم الماضي، من أين يستقي اللاعبون الإيطاليون الشباب إلهامهم؟».

واختم أنشيلوتي تصريحاته بـ: «إما أن نستعيد مدافعينا، أو بالأحرى العقلية الدفاعية التي حققت لنا النجاح على مستوى الأندية والمنتخب، وإلا سنستمر في المعاناة، كرة القدم لا تقتصر على تسجيل أهداف أكثر من الخصم، بل أيضًا على استقبال أهداف أقل، هذا ليس كلامًا عابرًا».

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة تواليًا.