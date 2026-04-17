كأس العالم.. أسعار المواصلات تثير الاستياء

أبدى مشجعو كرة القدم استيائهم الشديد من الأسعار الباهظة لوسائل النقل العام للوصول إلى مواقع مباريات مونديال 2026.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «ذا أثلتيك»، الجمعة، تعتزم هيئة النقل في نيوجيرسي، فرض رسوم على المشجعين تتجاوز 100 دولار لتذاكر السفر من محطة بن في مانهاتن إلى ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، خلال تنظيم منافسات كأس العالم 2026.

ويبلغ سعر تذكرة الذهاب والعودة عادة 12.90 دولارًا.

وأكدت هيئة النقل في ماساتشوستس أن سعر تذاكر الذهاب والعودة من بوسطن إلى ملعب جيليت سيبلغ 80 دولارًا، بعدما كان 20 دولارًا في يوم المباراة.

وقال جيوم أوبريتر، المتحدث باسم رابطة مشجعي المنتخب الفرنسي: «هذا أمر مخزٍ. ففي البطولات الأخيرة، كانت وسائل النقل إما مشمولة في سعر التذكرة أو تُقدم بأسعار مخفضة للغاية لحاملي التذاكر، يستمرون في تكديس التكاليف الإضافية من دون أدنى اعتبار للجماهير».

وتلعب فرنسا مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى في بوسطن ونيوجيرسي.

وكتبت مجموعة «فري لايونز»، وهي مجموعة من مشجعي إنجلترا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يوم آخر، واستغلال آخر في كأس العالم هذه. ما الذي يحدث؟».

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات على ملعبي بوسطن ونيوجيرسي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يواجه انتقادات حادة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر العديد من المباريات، بيانًا صحافيًا، ينتقد فيه رفع أسعار النقل، أوضح خلاله أن الاتفاقيات الأصلية مع المدن المضيفة تنص على توفير نقل مجاني للجماهير إلى كافة المباريات، وإعادة التفاوض نصت على توفير النقل بسعر التكلفة في أيام المباريات.