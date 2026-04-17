هالاند: مواجهة «المدفعجية».. نهائي

يعتقد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه المرتقبة ضد أرسنال، الأحد المقبل، ستكون بمثابة نهائي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال هالاند في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، الجمعة: «إنها دائمًا مباراة رائعة، ومن الجيد دائمًا، كما قلت، اللعب ضد الأفضل لأن هذا ما يطمح إليه الجميع، لقاء حاسم بلا شك. ندرك جميعًا أهمية هذه المواجهة، إنها أشبه بمباراة نهائية».

وأضاف النجم النرويجي: «كما كانت مباراتنا ضد تشيلسي في نهاية الأسبوع الماضي، كانت مباراة نهائية أيضًا. لنكن صريحين، نخوض مباراة نهائية كل أسبوع على مدار المراحل الست المقبلة، إنها مباراة حاسمة، وربما تكون الأهم والأفضل على الإطلاق، لذا نأمل أن تكون مواجهة رائعة، هذه هي المباريات التي نرغب في خوضها، وهذه هي اللحظات التي نتمنى أن نكون فيها».

وربما يكون للقاء، الذي يُنظم ضمن منافسات المرحلة الـ33 بالمسابقة العريقة بين متصدر الترتيب ووصيفه، تداعيات كبيرة على سباق اللقب هذا الموسم، حيث يتربع «المدفعجية» على القمة بفارق ست نقاط أمام أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ضد كريستال بالاس.

وخسر أرسنال أمام بورنموث، السبت الماضي، بينما فاز مانشستر سيتي على تشيلسي، ليشتعل الصراع على البطولة، حيث سيكون الفوز لأي من الفريقين بمثابة دفعة قوية في سعيهما للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.