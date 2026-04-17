بينهم 4 أساسيين.. الاتحاد أمام 6 أجانب

يتسلح فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم بستة لاعبين أجانب، بينهم 4 أساسيين، في قائمة مباراته مع الاتحاد، الجمعة، لحساب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وإلى جانب 7 يابانيين في التشكيل الأساسي، يظهر الجناح الكوري الجنوبي نا سانج هو، والمهاجم الأسترالي تيتي ينجي، والجناح البرازيلي إريك دي ليما، فضلًا عن نيتا لافي، لاعب الوسط الذي يحمل جواز السفر البرتغالي، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبًا، منهم 10 يابانيين، ومعهم الكوري الجنوبي تشا جي هون، لاعب الوسط، والكوسوفي إبراهيم دريسيفيتش، قلب الدفاع.

وفي نصف النهائي، سيواجه الفائز بهذه المباراة نظيره المنتصر من لقاء بوريرام يونايتد التايلاني وشباب الأهلي الإماراتي، الذي يجري السبت لحساب دور الثمانية.