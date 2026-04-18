قبل المونديال.. «فيفا» يُندد بارتفاع الأسعار

ندّد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بارتفاع سعر تذكرة القطار ذهابًا وإيابًا، التي بلغت 150 دولارًا، للوصول إلى ملعب «ميتلايف» انطلاقًا من نيويورك خلال كأس العالم 2026، عادّة أن هذا السعر تم تحديده بشكل تعسفي، وسيكون له تأثير رادع على الجماهير.

وقال هايمو شيرجي، مدير العمليات في كأس العالم، في بيان صحافي: «تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي، والمطالبة بأن يتحمّل الفيفا تكلفتها، أمر غير مسبوق، أيّ جهة منظِّمة لفعالية عالمية، أو حفل موسيقي، أو تظاهرة رياضية كبرى، لم تواجه مثل هذا الطلب من قبل».

وأضاف شيرجي: «نموذج التسعير المعتمد من هيئة النقل العام في نيوجيرسي، التي رفعت سعر تذكرة القطار عشرة أضعاف خلال البطولة، سيكون له تأثير رادع، هذه الزيادة في الأسعار تدفع حتمًا المشجعين إلى اللجوء لوسائل نقل بديلة».

وأوضح «فيفا» أن أسعار تذاكر القطارات في مدن أخرى مستضيفة تراوحت بين 1.25 و15 دولارًا، غير أن بعض المدن، مثل أتلانتا وفيلادلفيا، تتميز بقرب ملاعبها من وسط المدينة.

وتستغرق الرحلة بين محطة «بن» والملعب، على مسافة 30 كيلومترًا، نحو نصف ساعة.

من جهتها، عدّت ميكي شيريل، الحاكمة الجديدة لولاية نيوجيرسي، أن على «فيفا» أن يتحمّل تكاليف نقل مشجعيه.