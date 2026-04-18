أمام بوريرام.. شباب الأهلي يخطط على سيناريو 2015

يأمل فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم في تجاوز بوريرام التايلندي، السبت، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، وتكرار سيناريو 2015، حين وصل إلى المباراة النهائية.

ويسعى شباب الأهلي إلى تحقيق انتصاره الخامس خلال الموسم الجاري، بعد فوزه بثلاث مباريات في دور المجموعات أمام الاتحاد، وناساف، والغرافة، وتراكتور الإيراني 3ـ0 ضمن مباريات ثمن النهائي.

في المقابل، يطمح فريق بوريرام إلى تحقيق الفوز والوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، إذ كانت أفضل مشاركة له موسم 2011ـ2012 عندما تأهل إلى دور ربع النهائي.

ويعول الفريق الإماراتي على مجموعة من اللاعبين، يتقدمهم الإيراني سردار أزمو، مهاجم الفريق، والإماراتي جويلهيرم بالا، جناح الفريق الأيسر، والبرازيلي كاسكاردو، فيما يعتمد الفريق التايلندي على عدد من لاعبيه، يتقدمهم المهاجم البرازيلي جيلهيرمي بيسولي، والغاني شيندلر، لاعب الجناح، ويفتقد الفريق خدمات النمساوي روبرت زولي، بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مواجهة فريقه أمام ملبورن سيتي الأسترالي في دور الـ16.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة يلاقي في دور نصف النهائي الاتحاد أو ماتشيدا الياباني، الثلاثاء 21 أبريل.