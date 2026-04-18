القادسية يبقي ناتشو إلى 2027

مدد الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، عقده موسمًا آخر مع النادي الشرقي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة النادي والنجم الإسباني اتفقا على تمديد العقد، الذي ينتهي هذا الصيف، إلى يونيو 2027.

وكان ناتشو تخرّج من أكاديمية ريال مدريد عام 2009، وتنقّل بين الفريقيْن الأول والثاني في المواسم التالية، قبل أن يتفرّغ للفريق الأول في موسم 2013ـ2014 حتى صيف 2024، الذي انتقل فيه إلى القادسية.

ولعب المدافع الإسباني «36 عامًا» منذ انضمامه إلى القادسية، 69 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وطيلة مشوار ناتشو الكروي، حقق دوري أبطال أوروبا ست مرات، وكأس أمم أوروبا مرة، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، والدوري الإسباني خمس مرات، وكأس العالم للأندية خمس مرات، ودوري الأمم الأوروبية مرة، وكأس السوبر الإسباني أربع مرات، وكأس إسبانيا مرتين.