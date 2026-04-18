مبارك: الغساني رهاني.. وانتظروا عبور شباب الأهلي

دشن نواف مبارك، لاعب فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم السابق، المولود في 31 أغسطس 1981، مسيرته الكروية في صفوف الشباب، قبل أن يبرز مع الفريق الأول، ويحقق معه العديد من البطولات المحلية، كما مثّل المنتخب الإماراتي في عدة مشاركات إقليمية وقارية.

واستمر نواف في الملاعب الإماراتية لأعوام، متنقلًا بين أكثر من تجربة، قبل أن يختتم مسيرته بعد مشوار حافل، ليبقى أحد الأسماء التي تركت بصمة في الكرة الإماراتية.

وفي حواره مع «الرياضية»، يتحدث نواف مبارك عن حظوظ شباب الأهلي في مواجهته المرتقبة أمام بوريرام التايلندي، السبت، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مستعرضًا نقاط القوة والضعف، وتأثير الضغط النفسي، إلى جانب رأيه في تطور الكرة التايلندية وتوقعاته للقاء.

من وجهة نظرك.. كيف ترى حظوظ شباب الأهلي أمام بوريرام التايلندي؟

شباب الأهلي قادر على الفوز، فهو من أقوى الفرق على مستوى الخليج، وسبق أن أثبت ذلك في أكثر من مناسبة، ويملك عناصر مميزة، خاصة في الجانب الهجومي.

ما الذي يميز الفريق من الناحية الفنية؟

قوته تكمن في الشق الهجومي، بوجود لاعبين قادرين على صناعة الفارق، مثل يحيى الغساني، إلى جانب عناصر أخرى تمتلك جودة عالية. تنوع مصادر التسجيل يرفع من خطورته ويجعل أي منافس يحسب له حسابًا.

ما حجم الضغط على شباب الأهلي في هذه المواجهة؟

الضغط كبير جدًا، لأنه يمثّل دولة الإمارات وهو المنافس الإماراتي الوحيد في البطولة، لذلك هو مطالب بالفوز وتقديم أفضل مستوى.

هل تعتقد أن نتائج الفريقين الأخيرة تؤثر على المباراة؟

الفريق التايلندي متصدر الدوري، وفاز في آخر مبارياته، بينما شباب الأهلي خسر أمام العين، لكن المباريات المحلية ليست مقياسًا دقيقًا، خاصة أن العين فريق قوي آسيويًا وخليجيًا.

كيف تقيم تطور الكرة التايلندية؟

الكرة التايلندية تطورت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وهناك عمل واضح على مستوى الاتحاد من حيث التطوير البدني والمهاري والفكري، وهذا انعكس على مستوى الأندية والمنتخب.

من اللاعب الذي تعول عليه في هذه المباراة؟

أراهن على يحيى الغساني، إضافة إلى محمد جمعة، وسلطان عادل، فهم عناصر مؤثرة وقادرة على حسم المواجهة.

ما أبرز مخاوفك قبل اللقاء؟

الخوف الأكبر هو عدم تركيز اللاعبين، لأن مثل هذه المباريات تحتاج حضورًا ذهنيًا وبدنيًا عاليًا.

ماذا عن دور البرتغالي باولو سوزا، مدرب الفريق، والإدارة؟

باولو سوسا قادر على المنافسة محليًا وآسيويًا، والإدارة نجحت في التعاقد مع جهاز فني يلبي طموحات الفريق الذي دائمًا ما يوجد في المنافسات القارية.

كيف سينعكس الفوز على الفريق محليًا؟

الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وسيساعد على تغيير الحالة النفسية من السلبية إلى الإيجابية.

ما توقعك لنتيجة المباراة؟

أتوقع فوز شباب الأهلي بنتيجة 2ـ1، إذا ظهر الفريق بتركيز كامل.