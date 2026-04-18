الاتحاد يتمسك باستمرار المنتشري

تتجه إدارة الاتحاد إلى الإبقاء على حمد المنتشري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم السابق، في عمله مستشارًا للرئيس في الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الإدارة ترى في استمرار المنتشري إضافة في ظل خبرته الطويلة مع الاتحاد ومعرفته بتفاصيل النادي واحتياجاته.

وتوقَّفت مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة عند الدور ربع النهائي للمرة الثالثة تواليًا بخسارته أمام منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني 0ـ1، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية في جدة.

وغادر الفريق الجدَّاوي من ربع النهائي، على غرار المشاركتين الماضيتين 2023ـ2024 و2018ـ2019، وللمرة الخامسة إجمالًا بإضافة نسختَي 2005ـ2006 و2013ـ2014.

وفي 28 مارس الماضي، أعلن الاتحاد عن تعيين المنتشري إضافة إلى النجم محمد نور مستشارين لشؤون كرة القدم، فيما لا يزال مصير الأخير غير واضح حتى الآن.

وأوضح النادي حينها في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي للاستفادة من الخبرات الكبيرة، التي يملكها أبناء الاتحاد، بما يسهم في دعم العمل الإداري والفني، وتعزيز التكامل داخل قطاع كرة القدم.

ولعب المنتشري «43 عامًا» طيلة مسيرته في الاتحاد قبل اعتزاله بسبب إصابة في الظهر عام 2016.

وتحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2005، وحقق لقب الدوري السعودي ثلاث مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وشارك في كأس العالم للأندية، كما مثّل المنتخب السعودي في مونديال 2006.